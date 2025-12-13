Un nuovo cialtronismo | indorare la pillola del trumpismo

Chiamare le cose con il loro nome, di solito, è un modo prezioso per affrontare le questioni di petto, per provare a fare i conti con la realtà che ci circonda e per evitare che la scorciatoia degli eufemismi spinga il nostro sguardo verso il pericoloso abisso dell’ipocrisia accecante. Chiamare le cose con il loro nome, quando si parla di politica estera, oggi significa avere il coraggio di osservare l’azione del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, per quella che è, senza scorciatoie, senza eufemismi, senza giri di parole. I giri di parole, quando si parla di Trump, di solito servono per indorare la pillola, per renderla meno ruvida, meno difficile da ingerire. Ilfoglio.it

