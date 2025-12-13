Un migliaio di persone in piazza contro la manovra finanziaria del Governo Meloni

Venerdì 12 dicembre, circa un migliaio di persone si sono riunite in piazza per partecipare allo sciopero generale indetto dalla Cgil, protestando contro la manovra finanziaria proposta dal Governo Meloni. La manifestazione ha evidenziato le preoccupazioni e le richieste dei lavoratori riguardo alle misure economiche in discussione.

Sono circa un migliaio le persone che venerdì 12 dicembre sono scese in piazza per partecipare allo sciopero generale indetto dalla Cgil per manifestare contro la manovra finanziaria del Governo Meloni. Per l’occasione è stato organizzato un corteo con diversi interventi, tra i quali anche alcune. Trentotoday.it In Bulgaria nuove proteste, migliaia in piazza contro il governo - Nuove proteste in Bulgaria contro il governo, accusato dai manifestanti di corruzione e di connubio di stampo mafioso. ansa.it

Cgil, diecimila in piazza a Torino e migliaia in altre città del Piemonte - Sono diecimila le persone in piazza a Torino e migliaia nelle altre città del Piemonte per lo sciopero contro la legge di bilancio del governo Meloni, proclamato dalla Cgil. ansa.it

Sciopero Cgil, un migliaio di persone in piazza del Carmine: "La Manovra del Governo non risponde ai bisogni e ai problemi della #Sardegna" - facebook.com facebook

#Sciopero | #Cagliari, circa un migliaio di persone presenti alla sciopero della #Cgil x.com

© Trentotoday.it - Un migliaio di persone in piazza contro la manovra finanziaria del Governo Meloni

Cade il governo in Bulgaria

Video Cade il governo in Bulgaria Video Cade il governo in Bulgaria