Un libro per i 100 anni dell' associazione Giusto Caenazzo

In occasione del centenario dell’asilo infantile di Grions del Torre, l’Associazione “Giusto Caenazzo” presenta il libro “Da un dono, una comunità”, un’opera che celebra i 100 anni di storia e impegno della comunità locale, offrendo uno sguardo approfondito sulla sua evoluzione e sui valori che hanno plasmato questa importante realtà.

In occasione delle celebrazioni per centenario dalla realizzazione dell'asilo infantile di Grions del Torre, l'Associazione "Giusto Caenazzo" è lieta di annunciare la pubblicazione del libro "Da un dono, una comunità", edito a cura dell'associazione. La presentazione ufficiale si terrà domenica.

