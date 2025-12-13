Un itinerario sulla verità e il senso della vita | Il metodo random visto dal prof Gianluca Alberti

Venerdì sera presso la Sala Don Bosco si è svolta la prima presentazione pubblica del nuovo libro di Gianluca Alberti, poeta e docente di filosofia e storia. L'evento ha offerto un itinerario tra verità e senso della vita, approfondendo temi esistenziali attraverso l'interpretazione del suo ultimo lavoro,

"Itinerari plurimi" la personale do Giuliano Censini - Mostra di Giuliano Censini alla Rocca di Marciano: "Itinerari plurimi" esplora i quattro elementi e il senso della vita attraverso opere ricche di colore e simbolismo. lanazione.it

