Un giudice italiano nel mirino di Mosca per il mandato d' arresto contro Putin

Zazoom 13 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un giudice italiano, Rosario Salvatore Aitala, è stato messo sotto accusa dalla Russia a causa del suo ruolo nel rilascio di un mandato d'arresto contro Vladimir Putin. Dal 2018 alla Corte penale internazionale, Aitala è stato tra coloro che hanno emesso l'ordine di cattura nel 2023.

Un giudice italiano è finito nel mirino della Russia. Si tratta di Rosario Salvatore Aitala, che dal 2018 lavora alla Corte penale internazionale e che, nel 2023, è stato tra coloro che hanno spiccato il mandato di cattura per il presidente Vladimir Putin. Assieme ad otto suoi colleghi, è stato condannato in contumacia da un tribunale di Mosca a 15 anni di carcere per aver " perseguito persone innocenti " e per "tentata violenza contro persone che godono di protezione internazionale". Ad emettere la sentenza, come riportato da Avvenire, è stata la corte presieduta da Andrei Suvorov, lo stesso giudice che ha spedito nelle colonie penali della Federazione i principali oppositori dello zar, tra cui Alexei Navalny, morto nel 2024. Ilgiornale.it

giudice italiano mirino mosca"Ha perseguito persone innocenti". Giudice italiano nel mirino di Mosca per il mandato d'arresto contro Putin - Rosario Salvatore Aitala, dal 2018 alla Corte penale internazionale, è stato condannato in contumacia assieme a otto colleghi a 15 anni di carcere ... ilgiornale.it

giudice italiano mirino moscaMosca condanna un giudice italiano per aver chiesto l'arresto di Putin - che aveva spiccato dall'Aja il mandato di cattura per il presidente russo Vladimir Putin - ansa.it

un giudice italiano nel mirino di mosca per il mandato d arresto contro putin

© Ilgiornale.it - Un giudice italiano nel mirino di Mosca per il mandato d'arresto contro Putin

Navalny condannato a 3 anni e cinque mesi dal tribunale di Mosca

Video Navalny condannato a 3 anni e cinque mesi dal tribunale di Mosca