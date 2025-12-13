Un giudice italiano nel mirino di Mosca per il mandato d' arresto contro Putin

Un giudice italiano, Rosario Salvatore Aitala, è stato messo sotto accusa dalla Russia a causa del suo ruolo nel rilascio di un mandato d'arresto contro Vladimir Putin. Dal 2018 alla Corte penale internazionale, Aitala è stato tra coloro che hanno emesso l'ordine di cattura nel 2023.

Un giudice italiano è finito nel mirino della Russia. Si tratta di Rosario Salvatore Aitala, che dal 2018 lavora alla Corte penale internazionale e che, nel 2023, è stato tra coloro che hanno spiccato il mandato di cattura per il presidente Vladimir Putin. Assieme ad otto suoi colleghi, è stato condannato in contumacia da un tribunale di Mosca a 15 anni di carcere per aver " perseguito persone innocenti " e per "tentata violenza contro persone che godono di protezione internazionale". Ad emettere la sentenza, come riportato da Avvenire, è stata la corte presieduta da Andrei Suvorov, lo stesso giudice che ha spedito nelle colonie penali della Federazione i principali oppositori dello zar, tra cui Alexei Navalny, morto nel 2024. Ilgiornale.it

