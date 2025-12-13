Si intitolerà Antiheroine il film dedicato alla vita e alla carriera di Courtney Love, e sarà parte del programma del Sundance Film Festival del 2026. A dirigere la pellicola saranno Edward Lovelace e James Hall, autori di The Possibilities Are Endless, lungometraggio del 2014 che raccontava la storia del cantante Edwyn Collins e la sua convalescenza dopo un ictus. A produrla è invece Dorothy St. Pictures, la società che ha prodotto la serie Netflix su Victoria Beckham e il documentario del 2023 Pamela: A Love Story. Il ritorno di Courtney Love. La sinossi recita: “La cantante, cantautrice e attrice Courtney Love ha da tempo un impatto sulla cultura rock e pop. Metropolitanmagazine.it

Un film dedicato a Courntey Love (che sta lavorando a nuova musica) - Si intitolerà Antiheroine il film dedicato alla vita e alla carriera di Courtney Love, ... msn.com