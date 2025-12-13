Un Empoli da battaglia | Intensità per 90 minuti

Dopo la sconfitta con il Palermo e le polemiche sui gol subiti, l’Empoli si prepara a una difficile trasferta a Castellammare di Stabia. La squadra è determinata a rispondere con intensità e impegno, pronta a mettere in campo tutta la sua forza per affrontare una sfida fondamentale nella stagione.

Archiviata la sconfitta con il Palermo, e soprattutto il rammarico per il modo in cui sono stati presi i gol, oggi alle 15 l’ Empoli è atteso da un’altra sfida quanto mai complicata a Castellammare di Stabia. La Juve Stabia, infatti, è imbattuta in casa dove finora ha subito appena 3 reti. "Ci attende una gara difficile, come lo era anche a Chiavari, quando non l’affrontammo nel modo migliore, in un campo simile a domani (oggi per chi legge, ndr) – esordisce mister Alessio Dionisi alla vigilia del match –. La Juve Stabia ha fatto bene l’anno scorso e si sta confermando, ha intensità e qualità. Nel loro campo hanno reso la vita difficile a tutti, anche a squadre importanti. Sport.quotidiano.net

