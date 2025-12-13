Un dono per Lucia il nuovo spettacolo di Pandemonium con cui riscoprire il valore dell’attesa e della meraviglia

Bergamo. Un invito poetico a rallentare, per ritrovare il significato più profondo del tempo e dell’attesa, grazie anche alla bellezza nel gesto di un dono gratuito. Una ricerca che guarda al quotidiano è “Un dono per Lucia”, nuova produzione di Pandemonium Teatro, di e con Federico Nava e Flavio Panteghini, che andrà in scena sabato 13 dicembre (ore 16.30) al Teatro di Loreto (in replica domenica 14, ore 16.30, al Teatro degli Storti di Alzano Lombardo). Leo, giovane corriere, è intrappolato nella routine incessante di Mamma Lepre, una grande azienda di spedizioni, che non si ferma nemmeno nei giorni di festività. Bergamonews.it

