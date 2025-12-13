Un cortocircuito scatena un principio d’incendio a San Vittore | 250 detenuti rischiano d’essere trasferiti

Un cortocircuito nel carcere di San Vittore a Milano ha causato un principio d’incendio e intenso fumo, richiedendo l’intervento dei vigili del fuoco. L’incidente ha coinvolto circa 250 detenuti, che rischiano di essere trasferiti a causa delle criticità emerse. La situazione ha generato preoccupazione tra le autorità e le forze di sicurezza.

Milano, 13 dicembre 2025 – "Verso mezzogiorno nel carcere milanese di San Vittore un cortocircuito in un quadro elettrico ha sprigionato un principio di incendio e moltissimo fumo, diradatosi solo dopo l'intervento dei vigili del fuoco”. Per diverse ore, fino a pomeriggio inoltrato, non è stato possibile ripristinare la fornitura di energia elettrica al terzo reparto del penitenziario, rendendo così molto concreto il rischio che debbano essere trasferiti in altre carceri molti detenuti, forse 250. Per fortuna non ci sono state conseguenze né per i ristretti né per gli operatori". A denunciare quel che è accaduto nel penitenziario milanese è, ancora una volta, Gennarino De Fazio, Segretario Generale della Uilpa Polizia Penitenziaria. Ilgiorno.it Un corto circuito scatena un principio d’incendio a San Vittore, 250 rischiano d’essere trasferiti - La denuncia del sindacato della Polizia penitenziaria: “Oltre al cronico problema di sovraffollamento, questa struttura sta cadendo ... msn.com

