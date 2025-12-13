Un cortocircuito scatena un principio d’incendio a San Vittore | 250 detenuti del terzo reparto trasferiti in altre carceri

Un cortocircuito nel carcere di San Vittore ha causato un principio di incendio e intenso fumo, costringendo alla evacuazione di 250 detenuti del terzo reparto. L'incidente si è verificato a Milano, verso mezzogiorno del 13 dicembre 2025, e i vigili del fuoco sono intervenuti prontamente per domare le fiamme e garantire la sicurezza.

Milano, 13 dicembre 2025 – "Verso mezzogiorno nel carcere milanese di San Vittore un cortocircuito in un quadro elettrico ha sprigionato un principio di incendio e moltissimo fumo, diradatosi solo dopo l'intervento dei vigili del fuoco”. Per diverse ore, fino a pomeriggio inoltrato, non è stato possibile ripristinare la fornitura di energia elettrica al terzo reparto del penitenziario”. La conseguenza? “Il trasferimento dei detenuti di quel reparto, 250 circa, in altre carceri della zona, a cominciare da Bollate”. A denunciare quel che è accaduto oggi nel penitenziario milanese è, ancora una volta, Gennarino De Fazio, Segretario Generale della Uilpa Polizia Penitenziaria. Ilgiorno.it Un cortocircuito scatena un principio d’incendio a San Vittore, 250 rischiano d’essere trasferiti - La denuncia del sindacato della Polizia penitenziaria: “Oltre al cronico problema di sovraffollamento, questa struttura sta cadendo ... msn.com

