Un Capodanno da 87mila euro | prima i Gemelli diversi poi il dj set

A Viterbo, il Comune ha stanziato quasi 90mila euro per celebrare il Capodanno, con un budget di 87.242 euro destinato a eventi e intrattenimento. La scelta dell'amministrazione di Chiara Frontini mira a offrire un festeggiamento di livello, con spettacoli come i Gemelli Diversi e un DJ set, per rendere la notte di fine anno memorabile per i cittadini.

A Viterbo un Capodanno da quasi 90mila euro. Per la sera del 31 dicembre l'amministrazione di Chiara Frontini ha stanziato 87mila 242 euro. Questo l'importo massimo stimato per festeggiare l'arrivo del 2026 in piazza della Rocca, prima con i Gemelli diversi e poi con il dj set. Ma non mancheranno.