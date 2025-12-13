Un calendario dedicato agli storici alberghi della Riviera per raccogliere fondi a favore della ricerca oncologica

È stato presentato presso l’Osteria La Ciurma – Hotel Al Faro il Calendario 2026, un progetto culturale e benefico dedicato agli storici alberghi della Riviera, ideato da Renato Lombardi e sostenuto da Paola Pirini. L'iniziativa mira a raccogliere fondi a favore della ricerca oncologica, valorizzando il patrimonio storico locale attraverso un calendario che celebra la storia alberghiera della zona.

Presentato presso l’Osteria La Ciurma - Hotel Al Faro il nuovo Calendario 2026, progetto culturale e benefico ideato dallo storico Renato Lombardi e fortemente sostenuto da Paola Pirini, imprenditrice da sempre impegnata nella valorizzazione del territorio e nella beneficenza, in questo caso. Ravennatoday.it Calendario del Leopardi dedicato alle serie tv - E’ fresco di stampa il calendario 2026 realizzato dagli studenti ... msn.com

Carabinieri: il calendario 2026 dedicato agli «eroi quotidiani» - Un omaggio a tutte le donne e agli uomini dell’Arma che, ogni giorno, operano silenziosamente al servizio del Paese, sia nelle città che ... ilmattino.it

Presentato il nuovo calendario della Dia di Bari dedicato alle donne hanno contrastato la criminalità organizzata. - facebook.com facebook

Presentato calendario Dia 2026, è dedicato alle donne che hanno sfidato la mafia. Tributo al coraggio femminile nella affermazione della legalità #ANSA x.com

© Ravennatoday.it - Un calendario dedicato agli storici alberghi della Riviera per raccogliere fondi a favore della ricerca oncologica

241 - La folle, assurda e caotica storia del calendario [Pillole di Storia]

Video 241 - La folle, assurda e caotica storia del calendario [Pillole di Storia] Video 241 - La folle, assurda e caotica storia del calendario [Pillole di Storia]