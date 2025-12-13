Un calendario dedicato agli storici alberghi della Riviera per raccogliere fondi a favore della ricerca oncologica

È stato presentato presso l’Osteria La Ciurma – Hotel Al Faro il Calendario 2026, un progetto culturale e benefico dedicato agli storici alberghi della Riviera, ideato da Renato Lombardi e sostenuto da Paola Pirini. L'iniziativa mira a raccogliere fondi a favore della ricerca oncologica, valorizzando il patrimonio storico locale attraverso un calendario che celebra la storia alberghiera della zona.

Presentato presso l’Osteria La Ciurma - Hotel Al Faro il nuovo Calendario 2026, progetto culturale e benefico ideato dallo storico Renato Lombardi e fortemente sostenuto da Paola Pirini, imprenditrice da sempre impegnata nella valorizzazione del territorio e nella beneficenza, in questo caso. Ravennatoday.it

