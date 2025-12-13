Un branco di lupi si avvicina a un' abitazione a Fossacesia | il cane da guardia abbaia e il capobranco desiste VIDEO

A Fossacesia, un branco di lupi si è avvicinato a un'abitazione, come mostrato da un video di videosorveglianza. Dopo l'abbaiar del cane da guardia, il capobranco ha desistito dall'avvicinarsi. Questa incursione fa seguito alla presenza di cinghiali sui binari ferroviari, evidenziando la crescente presenza della fauna selvatica nella zona.

Dopo i cinghiali sui binari della linea ferroviaria, a Fossacesia è apparso un branco di lupi. A immortalare la scena, poche notti fa in campagna, è stato un impianto di videosorveglianza. Le immagini, condivise dall'agenzia La Presse, mostrano il momento del passaggio del branco nei pressi di. Chietitoday.it

