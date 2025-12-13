Un branco di lupi si avvicina a un' abitazione a Fossacesia | il cane da guardia abbaia e il capobranco desiste VIDEO
A Fossacesia, un branco di lupi si è avvicinato a un'abitazione, come mostrato da un video di videosorveglianza. Dopo l'abbaiar del cane da guardia, il capobranco ha desistito dall'avvicinarsi. Questa incursione fa seguito alla presenza di cinghiali sui binari ferroviari, evidenziando la crescente presenza della fauna selvatica nella zona.
