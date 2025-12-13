Un anno oltre confine La città partecipe dei processi globali

Nel 2025, Arezzo si è affermata come protagonista sui palcoscenici internazionali, consolidando la propria presenza nei processi globali. Durante la conferenza stampa di fine anno, il Comune ha evidenziato i traguardi raggiunti e la crescita della città, sottolineando il suo ruolo di attore attivo e riconosciuto oltre i confini nazionali.

AREZZO Il 2025 ha confermato Arezzo come città capace di farsi notare ben oltre i confini nazionali. E' quanto emerso ieri nella conferenza stampa di fine anno del Comune. Parola al sindaco Alessandro Ghinelli e alla squadra di assessori, che ribadiscono come nel corso dell'anno, la città abbia preso parte a importanti incontri internazionali, dalla conferenza nazionale di Roma sul ruolo strategico dei comuni nelle relazioni internazionali, ai tavoli delle Nazioni Unite di Ginevra, fino agli appuntamenti europei di Bruxelles e al Global Forum Unaoc di Riyadh. La presenza costante in contesti globali - specifica il sindaco - testimonia la volontà dell'amministrazione di investire nella " diplomazia delle città ", valorizzando il contributo delle realtà urbane medie ai processi globali e consolidando il ruolo di Arezzo come attore credibile e innovativo nella cooperazione e nello sviluppo sostenibile. © Lanazione.it - "Un anno oltre confine". La città partecipe dei processi globali