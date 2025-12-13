Un altro flop dell’Ue | perché il Giappone non appoggia Bruxelles sulla Russia

Il Giappone ha deciso di non sostenere l'iniziativa dell'Unione europea di utilizzare i beni statali russi congelati per finanziare l’Ucraina. Questa scelta rappresenta un ulteriore passo indietro per Bruxelles, evidenziando divergenze nelle strategie di risposta al conflitto e sollevando interrogativi sulle alleanze internazionali e sulla coesione delle sanzioni contro la Russia.

Il Giappone avrebbe deciso di non appoggiare il piano dell' Unione europea volto a utilizzare i beni statali russi congelati per finanziare le casse dell' Ucraina (ne abbiamo parlato qui ). Pare infatti che Kiev rischi di restare a secco di quattrini entro la metà dell'anno prossimo, e che Bruxelles intenda ancora sostenere la resistenza ucraina in una guerra, quella contro il Cremlino, sempre più complicata. Servono però soldi, tanti soldi oltre, si intende, a quelli già forniti al governo di Volodymyr Zelensky. Che fare, dunque? L'Ue ha pensato bene di sfruttare i circa 210 miliardi di euro di asset finanziari russi depositati nel Vecchio Continente e congelati all'inizio del conflitto nel 2022 a causa delle sanzioni contro Mosca.