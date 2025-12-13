Umberto Tozzi perché era finita così male con l’ex compagna Serafina Scialò mamma del figlio | Mi ha fregato molti soldi
Umberto Tozzi e Serafina Scialò, conosciutisi negli anni '70, hanno vissuto una storia d’amore che ha portato alla nascita del loro figlio Nicola Armando. Tuttavia, il loro legame si è concluso in modo difficile, con Tozzi che ha accusato l’ex compagna di avergli sottratto molti soldi. Ecco i dettagli di questa complicata vicenda.
Umberto Tozzi e Serafina Scialò si sono conosciuti negli anni 70, iniziando una relazione che pochi anni dopo portò alla nascita del figlio Nicola Armando. I primi grandi successi dell’artista come Donna amante mia, Tu, Gloria, Ti amo, Stella Stai furono ispirati proprio dalla ex compagna da cui si separò drammaticamente nel 1984. Come riporta il Corriere, la Scialò che viveva a Udine si rifiutò di far incontrare il padre e il figlio come stabilito in sede di giudizio, al punto che Tozzi e il suo avvocato documentarono decine di viaggi a vuoto a Udine compiuti dal cantante e suffragati da esposti e ricorsi. Metropolitanmagazine.it
Umberto Tozzi: "Gloria era un sogno e ora diventa vera, diventa un musical" - La Gloria che ho creato era un personaggio che non esisteva ma ti confesso che ho sempre creduto in un ... tg24.sky.it
“Gloria” la hit di Umberto Tozzi diventa un musical: si cerca la protagonista. Come candidarsi - “Gloria”, brano senza tempo né confini di Umberto Tozzi, prende vita e diventa protagonista di un musical che calcherà, a partire da ottobre 2026, i palchi dei principali teatri italiani: “GLORIA – IL ... superguidatv.it
Verissimo: Umberto Tozzi ospite di Silvia Toffanin x.com
Radio1 Rai. . #Musica Nuova sfida per #UmbertoTozzi che annuncia i casting per individuare la protagonista del musical #Gloria: "Uno dei sogni più importanti della mia carriera". Il debutto il 23 ottobre 2026 agli Arcimboldi di Milano. L'intervista di @marcella. - facebook.com facebook