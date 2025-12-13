Umberto Orsini quando il passato si fa presente

Umberto Orsini rivela l'intensità del suo percorso artistico e personale attraverso un'immersione nel suo passato, in un contesto semplice e quotidiano. Tra le pareti di un camerino di provincia, il celebre attore svela riflessioni e ricordi, dimostrando come il passato possa diventare una presenza viva nel presente, tra ricordi e emozioni che riaffiorano nel silenzio di un teatro.

Il camerino di un teatro di provincia non proprio rimesso a nuovo di recente, a giudicare da come si presenta lo spoglio stanzone. Due porte che si fronteggiano sui lati. . il manifesto. Cms.ilmanifesto.it Umberto Orsini svela il suo viaggio intimo tra amore, teatro e ricordi: “Devo vincere il magone” - Dai baci gay ai grandi amori, dalle amicizie storiche alla passione per il palco: il celebre attore si racconta senza filtri nello spettacolo “Prima del ... repubblica.it Umberto Orsini: “L’arroganza è il segreto per fare il teatro che voglio” - Roma – Zagarolo è il luogo del relax, dove restituire energie al «vecchio corpo», dice. repubblica.it #teatro Umberto Orsini al Piccolo Teatro Grassi con "Prima del Temporale" porta in scena se stesso, in un testo che dà realtà alla memoria e verità alla finzione. Su il SUD Milano una bella #recensione per uno #spettacolo da vedere! #ilsudmilano #spetta - facebook.com facebook Umberto Orsini: “Con Ellen un lungo amore. Erano donne intelligenti con un passato di dolore” x.com © Cms.ilmanifesto.it - Umberto Orsini, quando il passato si fa presente

L'intervista a Umberto Orsini | Che tempo che fa

Video L'intervista a Umberto Orsini | Che tempo che fa Video L'intervista a Umberto Orsini | Che tempo che fa