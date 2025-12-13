Ultimo sondaggio elettorale ecco chi può sorridere | notte fonda per questi partiti
Le ultime rilevazioni dei sondaggi elettorali di Bidimedia evidenziano una situazione politica molto fluida, con variazioni anche minime che potrebbero influenzare significativamente gli equilibri tra partiti e forze politiche. La narrazione di questa dinamica in continua evoluzione offre uno sguardo aggiornato sulla situazione nazionale, lasciando emergere chi potrebbe trarre vantaggio dai recenti sviluppi.
– Le più recenti stime diffuse da Bidimedia restituiscono l’immagine di un quadro politico nazionale estremamente mobile, nel quale anche modesthe variazioni percentuali possono incidere in maniera significativa sui rapporti di forza tra maggioranza e opposizioni. In questo scenario, caratterizzato da un livello di affluenza potenziale molto contenuto e da una massa crescente di elettori indecisi, il campo politico appare segnato da equilibri sottili, suscettibili di cambiamenti nel breve e medio periodo. . Tvzap.it
Sondaggi politici: il campo progressista vola al 48% e sorpassa il centrodestra - Gli ultimi dati del sondaggio YouTrend per SkyTg24 mostrano un quadro politico in lento ma evidente mutamento: il centrosinistra, sommando le forze potenzialmente ... fanpage.it
Sondaggi politici 2025/ Centrodestra 48%, cresce il campo largo. Referendum: Sì avanti ma resta 40% indecisi - Sondaggi politici Emg sulle coalizioni verso il 2027: Centrodestra +4% sul campo largo (in crescita), cala FdI sotto il 29%. ilsussidiario.net
Secondo i dati dell’ultimo sondaggio del Pew Research Center, condotto nella primavera del 2025 circa sette italiani su dieci considerano la disinformazione online la principale minaccia. Seguono la paura per il cambiamento climatico e per il terrorismo. Sem - facebook.com facebook
Ultimo #sondaggio @swg_research: per 41% elettori particolare stabilità #GovernoMeloni dovuta a mancanza di una valida alternativa x.com