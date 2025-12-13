Ultimissime Inter LIVE | scambio con la Juventus all’orizzonte? Le novità sull’infortunio di Dumfries

Segui le ultime novità in tempo reale sull'Inter con Inter News 24. Aggiornamenti su possibili scambi con la Juventus e le ultime sul recupero di Dumfries, tra le principali notizie del giorno. Restate informati sulle evoluzioni in casa nerazzurra e sulle indiscrezioni più recenti.

Inter: scambio con il Barcellona, nuovo centrale per Chivu - I blaugrana potrebbero affondare il colpo per un calciatore nerazzurro e magari mettere sul piatto uno scambio per abbassare il cash Archiviata la questione Calhanoglu, in casa Inter potrebbe aprirsi ... calciomercato.it

Inter, scambio con la Juventus se salta il colpaccio Lookman - Il prescelto in questo scenario è il gioiello dell’Atalanta, che ha chiesto la cessione alla ‘Dea’ per provare una nuova esperienza in una big e continuare la sua carriera. calciomercato.it

Svelata la strategia che verrà adottata a gennaio Le ultimissime di calciomercato in casa Inter?? - facebook.com facebook

#Dumfries #Inter ? Le ultimissime notizie ?? x.com