Ultimissime Inter LIVE | scambio con la Juventus all’orizzonte? Le novità su Dumfries e Darmian

Segui le ultime novità in tempo reale sull'Inter con le principali notizie del giorno. Al centro dell'attenzione, le possibili trattative di mercato con la Juventus e gli aggiornamenti su Dumfries e Darmian. Resta aggiornato con Inter News 24 per tutte le novità e le indiscrezioni più recenti sulla situazione nerazzurra.

Inter News 24 Ultimissime Inter LIVE, tutte le news del giorno in tempo reale. Le notizie più importanti in casa nerazzurra. Ultimissime Inter Live: tutte le notizie più importanti del giorno targate nerazzurro della redazione di Inter News 24: leggi tutte le news in diretta per rimanere sempre aggiornato sull’Inter Table of Contents. Ultimissime Inter Live di SABATO 13 DICEMBRE. Ultimissime Inter Live di VENERDI’ 12 DICEMBRE. Ultimissime Inter Live di GIOVEDI’ 11 DICEMBRE. Ultimissime Inter Live di MERCOLEDI’ 10 DICEMBRE. Ultimissime Inter Live di MARTEDI’ 9 DICEMBRE. Ultimissime Inter Live di LUNEDI’ 8 DICEMBRE. Internews24.com Inter: scambio con il Barcellona, nuovo centrale per Chivu - I blaugrana potrebbero affondare il colpo per un calciatore nerazzurro e magari mettere sul piatto uno scambio per abbassare il cash Archiviata la questione Calhanoglu, in casa Inter potrebbe aprirsi ... calciomercato.it Inter, scambio con la Juventus se salta il colpaccio Lookman - Il prescelto in questo scenario è il gioiello dell’Atalanta, che ha chiesto la cessione alla ‘Dea’ per provare una nuova esperienza in una big e continuare la sua carriera. calciomercato.it Svelata la strategia che verrà adottata a gennaio Le ultimissime di calciomercato in casa Inter?? - facebook.com facebook #Dumfries #Inter ? Le ultimissime notizie ?? x.com © Internews24.com - Ultimissime Inter LIVE: scambio con la Juventus all’orizzonte? Le novità su Dumfries e Darmian

ULTIMISSIME GENOA-INTER: Chivu in conferenza, formazioni, SCAMBIO Frattesi-Thuram - INTER NEWS

Video ULTIMISSIME GENOA-INTER: Chivu in conferenza, formazioni, SCAMBIO Frattesi-Thuram - INTER NEWS Video ULTIMISSIME GENOA-INTER: Chivu in conferenza, formazioni, SCAMBIO Frattesi-Thuram - INTER NEWS