Ultima Generazione loro sfregiano e imbrattano e il salasso tocca a noi | ecco quanto ci costano i blitz pittati per il clima

Le azioni di Ultima Generazione, come sfregi e imbrattamenti, generano costi elevati per la collettività. Mentre la lotta per il clima è fondamentale, alcune proteste si traducono in disagi e spese ingenti, sollevando dubbi sull’efficacia e le conseguenze di queste iniziative. Un'analisi sui reali costi di queste azioni e il loro impatto sulla società.

Ultima Generazione, spese infinite. Lottare per il Pianeta è un'impresa nobile, ma quando la crociata ambientale si perde in proteste controproducenti e dispendiose – oltretutto a spese a ridosso della collettività – qualcosa non torna. La vernice sbandierata come temporanea si trasforma in un oneroso intervento di restauro che grava per decine di migliaia di euro sui bilanci pubblici. E allora, siamo proprio sicuri che lottare per un mondo più pulito imbrattando vestigia del passato e luoghi istituzionali di sempre sia il mondo più corretto ed efficace per farlo? In altre parole: allo stato dei fatti (e alle resa dei conti, letteralmente parlando) non è che il variopinto vandalismo attivista di stampo green nuoccia più di quanto giovi alla causa ambientalista? Ultima Generazione, la vernice delle proteste? Altro che lavabile.