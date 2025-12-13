udinese napoli probabili formazioni e orari tv conte sceglie ancora hojlund

Il Napoli si prepara alla sfida contro l'Udinese, valida per la 16ª giornata di Serie A, dopo aver rinnovato la serie di vittorie in campionato. La partita, in programma domenica 14 dicembre alle 15, rappresenta un importante banco di prova prima della semifinale di Supercoppa contro il Milan. Conte conferma ancora Hojlund come protagonista in attacco.

Napoli, 13 dicembre 2025 - Archiviare e isolare la caduta di Champions League contro il Benfica e riprendere la marcia là dove lasciata in campionato, dove le vittorie di fila sono 3 e tutte contro avversari non da banali ( Atalanta, Roma e Juventus ): per farlo il Napoli, nella partita in programma domenica 14 dicembre alle 15, deve battere a domicilio l' Udinese, prima di potersi concentrare sulla parentesi Supercoppa e in particolare sulla semifinale contro il Milan di giovedì 18 dicembre. Le probabili formazioni. Udinese (3-5-2): Okoye; Bertola, Kabasele, Solet; Zanoli, Ekkelenkamp, Karlstrom, Piotrowski, Rui Modesto; Davis, Zaniolo. Sport.quotidiano.net

SKY - Udinese-Napoli, le probabili formazioni: sulla sinistra Spinazzola al posto di Olivera - La redazione di Sky Sport rivela le ultime novità sulle formazioni di Udinese e Napoli, per la sfida in programma domani, domenica 14 dicembre, e valida per la 15esima giornata di Serie A. napolimagazine.com