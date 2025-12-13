Udinese-Napoli domenica 14 dicembre 2025 ore 15 | 00 | formazioni ufficiali quote pronostici
Domenica 14 dicembre 2025 alle 15:00 si sfidano Udinese e Napoli, due squadre pronte a scendere in campo per un match importante. Il Napoli cerca riscatto dopo la sconfitta in Champions League contro il Benfica, puntando a consolidare la posizione in classifica. Ecco tutte le formazioni ufficiali, quote e pronostici per questa sfida.
Il Napoli vuole riscattare immediatamente il ko in Champions League col Benfica e l’occasione è la trasferta sul campo dell’Udinese. I partenopei in campionato rimangono invece al top e sono in vetta alla classifica insieme al Milan dopo aver vinto degli scontri diretti contro Atalanta, Roma e Juventus. La formazione campana in questo momento è . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. Infobetting.com
Udinese-Napoli, dove vederla oggi in TV e streaming: orario e formazioni ufficiali - Oggi alle 15:00 i Campioni d'Italia in carica del Napoli fanno visita all'Udinese per difendere il primato in classifica ... fanpage.it
Udinese-Napoli diretta, segui la partita di Serie A LIVE - Dopo la sconfitta contro il Benfica in Champions League, gli azzurri di Conte vogliono ripartire subito e conservare il primo posto: tutti gli aggiornamenti in tempo reale ... corrieredellosport.it
Udinese-Napoli, le formazioni ufficiali: torna #Spinazzola sulla fascia. La formazione di Antonio #Conte. In difesa i soliti tre: #Beukema, #Rrahmani e #Buongiorno. A centrocampo confermati #McTominay ed #Elmas. https://www.ilnapolista.it/2025/12/udinese-n - facebook.com facebook
Le ultimissime sulle probabili formazioni di #Udinese- #Napoli x.com
Un pari da SCUDETTO: Udinese-Napoli 1-1 | Serie A TIM | DAZN Highlights