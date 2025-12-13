Udinese-Napoli domenica 14 dicembre 2025 ore 15 | 00 | formazioni quote pronostici
Domenica 14 dicembre 2025 alle ore 15:00 si gioca Udinese-Napoli, una sfida importante per i partenopei che vogliono riscattare la sconfitta in Champions League contro il Benfica. Analizzeremo formazioni, quote e pronostici per un incontro che promette spettacolo e suspense in Serie A.
Il Napoli vuole riscattare immediatamente il ko in Champions League col Benfica e l’occasione è la trasferta sul campo dell’Udinese. I partenopei in campionato rimangono invece al top e sono in vetta alla classifica insieme al Milan dopo aver vinto degli scontri diretti contro Atalanta, Roma e Juventus. La formazione campana in questo momento è . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. Infobetting.com
Udinese-Napoli: dove vederla, formazioni e precedenti - Orario DAZN, probabili formazioni e statistiche del match di Serie A. lifestyleblog.it
Udinese-Napoli pronostico e quote: la chicca sul risultato esatto - Napoli con un focus sulla chicca dell'esperto sulle quote risultato esatto del match. calciomercato.com
Udinese-Napoli, Conte potrebbe optare per Vergara titolare (TuttoSport) Soluzione improbabile che rappresenterebbe una clamorosa svolta nelle tradizioni conservative di Conte https://www.ilnapolista.it/2025/12/udinese-napoli-conte-potrebbe-optare-per-ver - facebook.com facebook
Antonio Vergara verso la prima da titolare in campionato Secondo Sky Sport, uno tra Elmas e McTominay partirà dalla panchina in Udinese-Napoli Chi deve riposare tra i due centrocampisti secondo te #SSCNapoli #SpazioNapoli x.com
Udinese-Napoli 1-1 15a Giornata di Ritorno Serie A TIM 2013/2014