Il Napoli si avvicina alla sfida di Udine con diverse assenze importanti, tra cui Juan Jesus infortunato. In vista della trasferta, Antonio Conte valuta diverse soluzioni, tra cui la possibilità di schierare Vergara come titolare, per affrontare al meglio l’impegno contro l’Udinese.

Il Napoli si prepara alla trasferta di Udine di domani con l’ennesima emergenza dopo il ko di Juan Jesus per un colpo al polpaccio. Secondo TuttoSport Conte potrebbe optare per una formazione simile a quella che ha affrontato il Benfica in Champions, ma con alcune novità “Spinazzola per Olivera, apparso affaticato, e Politano per Lang che non era abituato a giocare 4 partite da titolare nel giro di soli 18 giorni. C’è chi prospetta Vergara titolare, così da sostituire Elmas. Soluzione che rappresenterebbe una clamorosa svolta nelle tradizioni conservative di Conte: improbabile che decida di affidare il centrocampo ad un ragazzo bravissimo, ma che ha un minutaggio di appena 89’” Potrebbe interessarti: Politano, l’ex insostituibile, ora cerca il rilancio Il Napoli ha da poco formalizzato il rinnovo contrattuale di Antonio Vergara c he ha firmato un prolungamento di lunga durata che lo legherà alla maglia azzurra fino al 2030. Ilnapolista.it

Udinese-Napoli, Conte potrebbe optare per Vergara titolare (TuttoSport) - Vergara sarebbe una soluzione improbabile che rappresenterebbe una clamorosa svolta nelle tradizioni conservative di Conte ... ilnapolista.it