Udinese – Napoli Conte farà turnover? Decisione presa | le sue scelte!

Il Napoli di Antonio Conte si appresta a sfidare l’Udinese nella 15esima giornata di Serie A. Dopo la vittoria in Champions League contro il Benfica, il tecnico potrebbe optare per alcune rotazioni, ma le scelte principali sembrano confermate. Ecco le decisioni definitive di Conte in vista di questa importante sfida di campionato.

Il Napoli di Antonio Conte si prepara alla sfida contro l’Udinese, valida per la 15esima giornata di Serie A, con una formazione quasi invariata rispetto alla gara con il Benfica. Come riportato da Sky Sport, l’unico cambio previsto riguarda la fascia sinistra, dove Spinazzola prenderà il posto di Olivera. In attacco, confermati Neres, Lang e Højlund. Conte, quindi, non pensa a un turnover in vista della Supercoppa contro il Milan e punta a dare continuità ai suoi uomini. La formazione del Napoli contro l’Udinese. Il Napoli scenderà in campo contro l’Udinese con la volontà di continuare la sua corsa in Serie A senza distrazioni. Spazionapoli.it

