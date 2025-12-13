Ucraina Witkoff-Zelensky a Berlino

L'inviato degli Stati Uniti Witkoff si recherà a Berlino nel fine settimana per incontrare il presidente ucraino Zelensky, come riportato dal Wall Street Journal. L'incontro rappresenta un momento importante nelle dinamiche diplomatiche tra Ucraina e Stati Uniti, con possibili sviluppi sulla cooperazione e il supporto internazionale.

7.00 L'inviato Usa Witkoff incontrerà nel fine settimana a Berlino il presidente ucraino Zelensky. Lo scrive il Wall Street Journal citando fonti ufficiali. Si tratterebbe di un tentativo per accelerare su un accordo di pace, entro l'anno possibilmente, riducendo le divergenze tra Usa e Kiev. Domani e lunedì Witkoff incontra anche i leader di Francia, Gran Bretagna e Germania. Delegati Usa, ha detto Trump, solo se c'è possibilità reale di avanzare. La portavoce: è stanco di riunioni solo per il gusto di riunirsi. Servizitelevideo.rai.it

