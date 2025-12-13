Ucraina Witkoff vedrà Zelensky e leader europei a Berlino

L'inviato statunitense Steve Witkoff si recherà a Berlino questo fine settimana per incontrare il presidente ucraino Zelensky e i leader europei. L'obiettivo è discutere e avanzare il piano di pace per l'Ucraina, in un contesto di tensione e negoziati internazionali.

L'inviato Usa Steve Witkoff incontrera' Zelensky e i leader europei a Berlino questo fine settimana per il piano di pace. E' quanto si legge nell'edizione online del Wall Street Journal. La decisione della Casa Bianca di inviare l'inviato sottolinea un'accelerazione della spinta degli Stati Uniti per un accordo di pace in Ucraina prima della fine dell'anno. Un funzionario della Casa Bianca ha confermato all'AFP l'accuratezza di un rapporto del Wall Street Journal secondo cui l'inviato Steve Witkoff incontrera' Zelensky e i leader europei nel fine settimana per discutere lo stato delle negoziazioni di pace.

