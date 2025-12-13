Ucraina Witkoff a Berlino per un summit con Zelensky e i leader Ue | sul tavolo la pace prima di Natale

Witkoff si trova a Berlino per partecipare a un summit con Zelensky e i leader europei, con l'obiettivo di discutere proposte di pace prima di Natale. L'incontro mira a trovare soluzioni condivise per la crisi in Ucraina, coinvolgendo figure di rilievo internazionale e promuovendo un percorso di dialogo e stabilità.

Secondo la testata, il funzionario incontrerà i leader europei e il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, con l'obiettivo di portare sul tavolo le proposte del Tycoon. La Casa Bianca continua a spingere affinché Kiev accetti un accordo di pace in pochi giorni, così da ottenere un cessate il fuoco prima di Natale. Un piano che sembra insostenibile per l'Ue, ma su cui gli Usa continuano ad investire.

