Ucraina Witkoff a Berlino nel weekend | incontro con Zelensky e leader Ue

Nel fine settimana, Witkoff si trova a Berlino per incontri con Zelensky e i leader dell'UE, mentre in Ucraina continua il conflitto con la Russia. Le ultime notizie aggiornate in tempo reale riguardano gli sviluppi sul fronte e le dichiarazioni di figure politiche come Trump, che propone una zona economica libera nel Donbass.

08:33 131225 Trump: "Zona economica libera nel Donbass funzionerebbe" "Come funzionerebbe la zona economica libera nel Donbass e nei territori contesi? Non voglio spiegarlo ora.È una situazione molto complessa, ma funzionerebbe. E molte persone vogliono vederla funzionare". Lo ha detto il presidente Donald Trump parlando alla Casa Bianca durante la cerimonia di consegna delle medaglie onorarie ai campioni olimpici del 1980 della nazionale di hockey Usa.

