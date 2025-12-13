Ucraina Witkoff a Berlino nel weekend | incontro con Zelensky e i leader Ue

Nel fine settimana a Berlino, Witkoff si è incontrato con Zelensky e i leader dell'UE, mentre in Ucraina si susseguono aggiornamenti sul conflitto con la Russia. La situazione rimane al centro dell'attenzione internazionale, con discussioni e proposte volte a trovare soluzioni durature in un contesto di tensione e instabilità.

Ucraina – Russia, le notizie sul conflitto in diretta Le notizie di sabato 13 dicembre sulla guerra in Ucraina, in diretta Inizio diretta: 131225 07:00 Fine diretta: 131225 22:00 08:33 131225 Trump: "Zona economica libera nel Donbass funzionerebbe" “Come funzionerebbe la zona economica libera nel Donbass e nei territori contesi? Non voglio spiegarlo ora.È una situazione molto complessa, ma funzionerebbe. E molte persone vogliono vederla funzionare”. Lo ha detto il presidente Donald Trump parlando alla Casa Bianca durante la cerimonia di consegna delle medaglie onorarie ai campioni olimpici del 1980 della nazionale di hockey Usa. Lapresse.it Ucraina, nel weekend incontro Witkoff-Zelensky. Trump: «Fatti molti progressi» - incontrerà questo fine settimana a Berlino i leader europei e il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, in un appuntamento cruciale ... ilgazzettino.it

