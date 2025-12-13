Ucraina Witkoff a Berlino nel fine settimana | incontro con Zelensky e leader Ue
Nel fine settimana, Witkoff si trova a Berlino per incontri con Zelensky e leader europei, mentre in Ucraina proseguono gli sviluppi sul conflitto con la Russia. Le notizie di oggi offrono aggiornamenti in tempo reale sulla situazione, compresi i commenti di Trump sulla possibilità di una zona economica libera nel Donbass.
Ucraina – Russia, le notizie sul conflitto in diretta Le notizie di sabato 13 dicembre sulla guerra in Ucraina, in diretta Inizio diretta: 131225 07:00 Fine diretta: 131225 22:00 08:33 131225 Trump: "Zona economica libera nel Donbass funzionerebbe" “Come funzionerebbe la zona economica libera nel Donbass e nei territori contesi? Non voglio spiegarlo ora.È una situazione molto complessa, ma funzionerebbe. E molte persone vogliono vederla funzionare”. Lo ha detto il presidente Donald Trump parlando alla Casa Bianca durante la cerimonia di consegna delle medaglie onorarie ai campioni olimpici del 1980 della nazionale di hockey Usa. Lapresse.it
Ucraina, Witkoff vedrà Zelensky e leader europei a Berlino - L'inviato Usa Steve Witkoff incontrera' Zelensky e i leader europei a Berlino questo fine settimana per il piano di pace. msn.com
