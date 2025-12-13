Ucraina Trump | Zona economica libera nel Donbass funzionerebbe

L'ex presidente Donald Trump ha commentato la possibilità di istituire una zona economica libera nel Donbass e nei territori contesi in Ucraina, sottolineando il suo interesse per questa soluzione senza fornire dettagli al momento. La proposta solleva interrogativi sulle implicazioni economiche e politiche di un'eventuale iniziativa in una delle zone più contese del conflitto ucraino.

(LaPresse) “Come funzionerebbe la zona economica libera nel Donbass e nei territori contesi in Ucraina? Non voglio spiegarlo ora. È una situazione molto complessa, ma funzionerebbe. E molte persone vogliono vederla funzionare”. Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti Donald Trump parlando alla Casa Bianca durante la cerimonia di consegna delle medaglie onorarie ai campioni olimpici del 1980 della nazionale di hockey Usa. “Tutto quello che voglio fare è fermare i 25mila morti al mese”, ha aggiunto il leader di Washington. Questo articolo proviene da LaPresse. Lapresse.it Ucraina, Trump: «Zona economica libera nel Donbass funzionerebbe». Witkoff atteso a Berlino - L’inviato Usa Steve Witkoff incontrerà questo fine settimana a Berlino i leader europei e il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, in un appuntamento cruciale mentre la Casa Bianca spinge per un acco ... ilsole24ore.com

Ucraina, Trump annuncia passi avanti per la pace: "Grandi progressi" e rilancia la “zona libera” nel Donbass - “Vediamo cosa succede", dice il presidente americano Donald Trump, convinto che i negoziati per arrivare ad un accordo di pace stiano procedendo in maniera positiva. affaritaliani.it

#tagada Putin sta utilizzando Trump per i suoi obiettivi in Ucraina? La risposta di Nathalie Tocci - facebook.com facebook

Trump pronto ad aiutare l'Ucraina: la strategia per evitare la "Terza guerra mondiale" x.com

© Lapresse.it - Ucraina, Trump: "Zona economica libera nel Donbass funzionerebbe"

Guerra in Ucraina, Trump: è un disastro - 1mattina News 03/12/2025

Video Guerra in Ucraina, Trump: è un disastro - 1mattina News 03/12/2025 Video Guerra in Ucraina, Trump: è un disastro - 1mattina News 03/12/2025