Ucraina soldati di Kiev impegnati nella riconquista di Kupiansk | le immagini di droni e bodycam
Immagini del Corpo Khartiia della Guardia Nazionale ucraina mostrano i soldati di Kiev impegnati nella riconquista di Kupiansk, città strategica nella regione di Kharkiv. Le riprese rivelano operazioni militari con droni e bodycam mentre le truppe ucraina cercano di riprendere il controllo dell’area, evidenziando l’intensità e la complessità del conflitto in questa zona.
(LaPresse) Le immagini diffuse dal Corpo Khartiia della Guardia Nazionale ucraina mostrano soldati che combattono nella città di Kupiansk e nell’area circostante durante un’operazione volta a riconquistare la città nella regione nord-orientale di Kharkiv, in Ucraina. Le immagini riprese dalle telecamere indossate dai soldati e dai droni sarebbero state girate tra ottobre e dicembre di quest’anno e mostrerebbero i soldati del Gruppo di ricerca e attacco Khartiia. Il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy ha dichiarato venerdì che le unità ucraine hanno riconquistato diversi insediamenti e quartieri vicino alla città di Kupiansk, dopo un’operazione durata mesi volta a invertire l’avanzata russa in quella zona. Lapresse.it
