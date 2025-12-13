Ucraina Salvini | Ue boicotta pace non disturbi colloqui

Matteo Salvini critica l’Unione Europea, accusandola di boicottare i processi di pace in Ucraina. Il leader della Lega sottolinea come l’Europa, a suo avviso, stia ostacolando la risoluzione del conflitto, attribuendo questa dinamica alle difficoltà interne di alcuni leader europei e alle tensioni tra paesi membri.

Milano, 13 dic. (askanews) – “L’Europa prima non c’era, ora mi sembra che stia boicottando il processo di pace, forse perchè Macron, Starmer e altri leader sono in difficoltà in casa loro e quindi devono portare all’esterno i problemi francesi e inglesi. Ma noi non siamo in guerra contro la Russia e non voglio che i miei figli entrino in guerra contro la Russia”. Lo ha detto il vicepremier e segretario della Lega Matteo Salvini, al termine di un evento della Lega Lombarda a Milano, aggingendo: “Quando c’è una potenza che ha 6000 testate nucleari, il dialogo di cui parla sempre papa Leone è la via maestra. Ildenaro.it

