Ucraina Salvini | Su asset russi bene il Governo UE scherza col fuoco
Matteo Salvini esprime il suo dissenso rispetto alle misure adottate dal Governo italiano e dall'Unione Europea riguardo agli asset russi, definendole un azzardo e un'imprudenza. Il leader della Lega sottolinea l'importanza di rispettare il libero mercato e mette in guardia contro le conseguenze di azioni che potrebbero innescare reazioni simili da parte della Russia.
“Personalmente lo ritengo un azzardo, un’imprudenza e bene ha fatto il Governo italiano a mettere i puntini sulle i, perché siamo in un libero mercato, non siamo in guerra contro la Russia, o stanotte qualcuno a Bruxelles, a Parigi, a Berlino ha dichiarato guerra alla Russia oppure non siamo in guerra contro la Russia, confiscare beni, soldi, negozi ha come controindicazione che i russi faranno altrettanto, evidentemente”. A dirlo è il ministro dei trasporti e vice premier, Matteo Salvini parlando del via libera della UE al congelamento degli asset russi, a margine della festa provinciale della Lega a Milano. Lapresse.it
Ucraina, Salvini: su aiuti militari chiediamo discontinuità. Sugli asset russi l’Ue scherza col fuoco - (askanews) – Confiscare gli asset russi “personalmente lo ritengo un azzardo e un’imprudenza e bene ha fatto il governo italiano a mettere i puntini sulle ‘I’, perché appunto siamo in ... askanews.it
Ucraina, Salvini: "Asset russi? Un azzardo bloccarli, a Bruxelles scherzano col fuoco" - non siamo in guerra contro la Russia; confiscare beni, soldi, negozi ha come controindicazione che i russi faranno altrettanto. msn.com
Ucraina, Crosetto: "Salvini? Mi trattano tutti come fossi il suo psicologo" - facebook.com facebook
#Salvini a #PortaAPorta: “Vogliamo continuare a sostenere l’Ucraina? Per carità di Dio, conto che non serva. E quindi non metto certo in difficoltà il Governo né la Presidente del Consiglio, visto che già ci pensano Landini, Conte e Schlein. Semplicemente, c x.com
Ucraina, Salvini: Confiscare gli asset russi è un azzardo. L'Ue sta scherzando col fuoco