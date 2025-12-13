Ucraina Salvini | Su asset russi bene il Governo UE scherza col fuoco

Matteo Salvini esprime il suo dissenso rispetto alle misure adottate dal Governo italiano e dall'Unione Europea riguardo agli asset russi, definendole un azzardo e un'imprudenza. Il leader della Lega sottolinea l'importanza di rispettare il libero mercato e mette in guardia contro le conseguenze di azioni che potrebbero innescare reazioni simili da parte della Russia.

“Personalmente lo ritengo un azzardo, un’imprudenza e bene ha fatto il Governo italiano a mettere i puntini sulle i, perché siamo in un libero mercato, non siamo in guerra contro la Russia, o stanotte qualcuno a Bruxelles, a Parigi, a Berlino ha dichiarato guerra alla Russia oppure non siamo in guerra contro la Russia, confiscare beni, soldi, negozi ha come controindicazione che i russi faranno altrettanto, evidentemente”. A dirlo è il ministro dei trasporti e vice premier, Matteo Salvini parlando del via libera della UE al congelamento degli asset russi, a margine della festa provinciale della Lega a Milano. Lapresse.it

