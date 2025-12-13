Ucraina Salvini | Asset russi? Un azzardo bloccarli a Bruxelles scherzano col fuoco

Nel contesto delle tensioni internazionali e delle decisioni riguardanti gli asset russi, Matteo Salvini esprime la sua opinione, definendo un azzardo e un'imprudenza le misure adottate. La sua posizione sottolinea le preoccupazioni italiane rispetto alle implicazioni di tali provvedimenti, evidenziando come a Bruxelles si giochi con situazioni delicate.

(Adnkronos) – “Personalmente lo ritengo un azzardo, un'imprudenza. E bene ha fatto il governo italiano a mettere i puntini sulle I. Perché siamo in un libero mercato e non siamo in guerra contro la Russia. Allora, o stanotte qualcuno a Bruxelles, a Parigi, a Berlino ha dichiarato guerra alla Russia, oppure a me sembra che . Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Webmagazine24.it

Ucraina, Salvini: su aiuti militari chiediamo discontinuità. Sugli asset russi l’Ue scherza col fuoco - (askanews) – Confiscare gli asset russi “personalmente lo ritengo un azzardo e un’imprudenza e bene ha fatto il governo italiano a mettere i puntini sulle ‘I’, perché appunto siamo in ... askanews.it