Ucraina-Russia Trump | Grandi progressi E insiste | ‘zona libera’ nel Donbass
Donald Trump commenta i recenti sviluppi nel conflitto tra Ucraina e Russia, definendoli
(Adnkronos) – La guerra tra Ucraina e Russia come una partita di hockey, più o meno. Donald Trump accoglie nello Studio Ovale la nazionale degli Stati Uniti che alle Olimpiadi invernali di Lake Placid 1980 realizzò il 'miracle on ice', il miracolo sul ghiaccio: nel torneo di hockey, gli Usa con una squadra di giocatori . Periodicodaily.com
Ucraina-Russia, Trump: "Grandi progressi". E insiste: 'zona libera' nel Donbass - Il presidente riceve i giocatori della Nazionale Usa che alle Olimpiadi del 1980 sconfisse l'invicibile Unione Sovietica ... adnkronos.com
Guerra Ucraina-Russia, Zelensky: “Referendum per decidere sulla questione territoriale”. Casa Bianca: “Trump molto frustrato” - Gli aggiornamenti sulla guerra tra Russia e Ucraina del 11 dicembre 2025 e le ultime notizie in diretta. fanpage.it
Rivedi l'ultima edizione di #Tg2000 - #12dicembre #Gaza #Hamas #Israele #Ucraina #Russia #Zelensky #Donbass #Trump #Putin #scioperogenerale #migranti #Rebibbia #PapaLeoneXIV - facebook.com facebook
Rivedi l'ultima edizione di #Tg2000 - #12dicembre #Gaza #Hamas #Israele #Ucraina #Russia #Zelensky #Donbass #Trump #Putin #scioperogenerale #migranti #Rebibbia #PapaLeoneXIV x.com
Guerra in Ucraina, Trump: è un disastro - 1mattina News 03/12/2025