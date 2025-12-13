Ucraina raid russi nella notte | Un milione di famiglie sono senza luce

Nella notte, le forze russe hanno portato avanti una serie di attacchi che hanno lasciato oltre un milione di famiglie ucraine senza elettricità. Il blackout improvviso ha causato gravi disagi e paralisi operativa, evidenziando la gravità della situazione e le conseguenze di un conflitto che prosegue senza sosta.

Il buio improvviso e la paralisi operativa sono la dura realtà per oltre un milione di famiglie ucraine, rimaste completamente senza elettricità a seguito di una devastante ondata di attacchi notturni condotti dalle forze russe. Questa aggressione mirata ha colpito con estrema precisione e violenza le fondamenta stesse della stabilità nazionale: le infrastrutture energetiche vitali e i principali snodi industriali del Paese. Le autorità ucraine hanno rapidamente confermato la portata catastrofica di questi attacchi, come riportato da fonti internazionali autorevoli quali la Bbc, delineando un quadro di emergenza nazionale immediata che richiede una risposta massiccia e coordinata. Thesocialpost.it Ucraina: pesanti di raid di Mosca su Odessa nella notte, blackout in quasi tutta la città - Odessa è stata presa di mira nella notte da pesanti raid con droni e missili russi. msn.com

