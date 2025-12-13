Ucraina | pesanti di raid di Mosca su Odessa nella notte blackout in quasi tutta la città

Nella notte, Odessa è stata colpita da intensi raid russi con droni e missili, provocando blackout diffusi in quasi tutta la città. Gli attacchi rappresentano un'escalation nel conflitto in Ucraina, aggravando la situazione già critica e mettendo sotto pressione le infrastrutture locali.

Odessa è stata presa di mira nella notte da pesanti raid con droni e missili russi. Blackout sono segnalati in quasi tutta la città. L'attacco è durato quattro ore. E viene descritto dall'amministrazione locale come "uno dei raid aerei più vasti da parte del nemico". L'attacco ha causato l'incendio dei silos per il grano nel porto, secondo il vice primo ministro e ministro della Ricostruzione ucraino, Oleksiy Kuleba. Danneggiate anche le infrastrutture energetiche negli insediamenti della regione. Secondo le prime informazioni del Servizio di emergenza, quattro persone sono rimaste ferite. Per tutta la notte, i vigili del fuoco hanno spento gli incendi divampati. Iltempo.it Ucraina: pesanti di raid di Mosca su Odessa nella notte, blackout in quasi tutta la città - Odessa è stata presa di mira nella notte da pesanti raid con droni e missili russi. iltempo.it

