Ucraina nel Donbass l’incertezza di un fronte fra analisi e propaganda | cosa succede

Il Donetsk, nel cuore del Donbass, rappresenta il principale fronte del conflitto tra Ucraina e Russia. L'area è al centro di tensioni, analisi e propaganda, riflettendo la complessità della situazione sul campo e le negoziazioni in corso sui territori. La situazione rimane incerta, con sviluppi che influenzano il corso del conflitto e le dinamiche geopolitiche regionali.

(Adnkronos) – Il Donetsk, nel Donbass, è il fulcro della guerra tra Ucraina e Russia ed è al centro dei negoziati sui territori.La linea del fronte cambia di giorno in giorno, se non di ora in ora. Non ci sono carri armati ma gruppi di assalto di poche unità di fanti che rendono difficile dire . E' difficile trarre conclusioni certe e di conseguenza ancora più difficile per Volodymir Zelensky definire i dolorosi compromessi sui territori necessari per arrivare all'accordo di pace

Ucraina, Donbass: iniziato ritiro sul fronte nel settore Petriv'ka-Bohdanivska

