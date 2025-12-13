Ucraina Mosca replica al congelamento degli asset | All’Ue sono imbroglioni Raid russo su Odessa | Interruzioni di elettricità e acqua | La diretta

Le tensioni tra Russia e Ucraina si intensificano, con Mosca che risponde alle recenti sanzioni europee congelando asset e accusando l’UE di inganno. Nel frattempo, un raid russo su Odessa provoca interruzioni di elettricità e acqua, aggravando la crisi umanitaria e militare nella regione. Segui gli aggiornamenti in tempo reale sulla situazione.

L'articolo Ucraina, Mosca replica al congelamento degli asset: “All’Ue sono imbroglioni”. Raid russo su Odessa: “Interruzioni di elettricità e acqua” La diretta proviene da Il Fatto Quotidiano. Ilfattoquotidiano.it Guerra ucraina, via libera dell'Ue al blocco indeterminato degli asset russi. Italia: «Il congelamento non ne determina l'uso» - Kiev è pronta ad accettare la creazione di una zona demilitarizzata nel Donbass. leggo.it

Congelamento Illimitato degli Asset Russi: La Decisione Cruciale dell'Unione Europea - Scopri come l'Unione Europea ha intrapreso la decisione di congelare i beni russi per sostenere l'Ucraina nella sua lotta contro l'aggressione russa. notizie.it

Guerra Ucraina - Russia, le news di oggi. Ue blocca asset russi. Mosca: “Tregua solo dopo ritiro da Donbass” x.com

Nella settimana che viene definita “decisiva” per ottenere una tregua in Ucraina, Mosca lancia l’ennesimo messaggio: 15 anni di carcere per il giudice italiano Rosario Aitala, che ha istruito le indagini della procura internazionale contro Vladimir Putin e primo f - facebook.com facebook

Matteo Renzi: Putin non è un chierichetto, ha aggredito l'Ucraina, ma dove va il mondo? ...

