Ucraina Mosca replica al congelamento degli asset | All’Ue sono imbroglioni Raid russo su Odessa | Interruzioni di elettricità e acqua | La diretta

Le tensioni tra Russia e Ucraina si intensificano, con Mosca che risponde alle recenti sanzioni europee congelando asset e accusando l’UE di inganno. Nel frattempo, un raid russo su Odessa provoca interruzioni di elettricità e acqua, aggravando la crisi umanitaria e militare nella regione. Segui gli aggiornamenti in tempo reale sulla situazione.

