Ucraina media Usa | Trump pronto a dare garanzie basate su articolo 5 della Nato

Secondo alcuni media statunitensi, Donald Trump sarebbe pronto a offrire garanzie di sicurezza all'Ucraina, basate sull'articolo 5 della NATO. Nel frattempo, la regione continua a essere teatro di intensi attacchi russi, che hanno causato danni significativi alle infrastrutture civili e interrotto i servizi essenziali, tra cui la centrale nucleare di Zaporizhzhia.

In Ucraina proseguono gli attacchi russi. Nella notte, centinaia tra droni e missili hanno danneggiato oltre una decina di infrastrutture civili e migliaia di persone sono rimaste senza elettricità, così come la centrale nucleare di Zaporizhzhia. Ildifforme.it

