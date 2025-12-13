Ucraina media Usa | Trump pronto a dare garanzie basate su articolo 5 della Nato

Secondo alcuni media statunitensi, Donald Trump sarebbe pronto a offrire garanzie di sicurezza all'Ucraina, basate sull'articolo 5 della NATO. Nel frattempo, la regione continua a essere teatro di intensi attacchi russi, che hanno causato danni significativi alle infrastrutture civili e interrotto i servizi essenziali, tra cui la centrale nucleare di Zaporizhzhia.

In Ucraina proseguono gli attacchi russi. Nella notte, centinaia tra droni e missili hanno danneggiato oltre una decina di infrastrutture civili e migliaia di persone sono rimaste senza elettricità, così come la centrale nucleare di Zaporizhzhia. Ildifforme.it Ucraina, media: "Usa pronti a fornire garanzia di sicurezza basata sull'articolo 5 della Nato" - Un alto funzionario statunitense ha affermato che l'amministrazione Trump è disposta a fornire all'Ucraina una garanzia di sicurezza basate sull'articolo 5 ... msn.com

