Ucraina Mattarella | Italia e Ue saldamente a fianco Kiev

Zazoom 13 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il presidente Mattarella ha ribadito il sostegno dell’Italia e dell’Europa all’Ucraina, sottolineando l’impegno per una pace giusta e duratura. In un contesto di tensioni e conflitto, le dichiarazioni evidenziano la volontà di rispettare il diritto internazionale, l’indipendenza e la sovranità dell’Ucraina, rafforzando l’alleanza tra le istituzioni europee e Kiev.

(LaPresse) “L’Europa e l’Italia restano saldamente al fianco dell’ Ucraina e del suo popolo, con l’obiettivo di una pace equa, giusta e duratura, rispettosa del diritto internazionale, dell’indipendenza, della sovranità, dell’integrità territoriale, della sicurezza ucraine”. Così il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, nel corso della cerimonia al Quirinale dello scambio degli auguri di fine anno con il Corpo diplomatico. Questo articolo proviene da LaPresse. Lapresse.it

ucraina mattarella italia ueMattarella: Ue e Italia stanno con popolo ucraino per una pace equa - "Questo sarà il quarto Natale di guerra in Ucraina, le vittime civili sono sempre più numerose: l'Europa e l'Italia sono saldamente a fianco del popolo ucraino per una pace ... libero.it

ucraina mattarella italia ueUcraina, Mattarella: "Italia e Ue saldamente a fianco Kiev" - (LaPresse) "L’Europa e l’Italia restano saldamente al fianco dell’Ucraina e del suo popolo, con l’obiettivo di una pace equa, giusta e ... stream24.ilsole24ore.com

ucraina mattarella italia e ue saldamente a fianco kiev

© Lapresse.it - Ucraina, Mattarella: "Italia e Ue saldamente a fianco Kiev"

Ucraina, Mattarella: pressione forte Ue su Russia per una tregua

Video Ucraina, Mattarella: pressione forte Ue su Russia per una tregua