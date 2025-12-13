Ucraina l’Ue mette al sicuro gli asset russi
L'Unione Europea rafforza le misure contro la Russia, mettendo al sicuro gli asset russi e adottando l'articolo 122 del Tfue per congelare indefinitamente i beni, senza rinnovi periodici. Un passo importante nel contesto delle sanzioni, mentre si lavora per coinvolgere il Belgio e garantire un prestito di 90 miliardi di euro all'Ucraina.
Un altro tassello è stato fissato. Mentre si cerca di convincere il Belgio, dove risiede la società depositaria di gran parte dei titoli della Banca centrale russa, ad accettare l’uso degli asset russi immobilizzati per garantire un prestito da 90 miliardi per l’Ucraina, gli Stati membri hanno dato via libera degli Stati membri all’uso dell’articolo 122 del Tfue che permette di congelare gli asset russi in modo indefinito senza dover sottostare al rinnovo semestrale delle sanzioni alla Russia, con il relativo requisito dell’unanimità. In tal caso non c’è più il potere di veto di Stati come l’Ungheria. Lapresse.it
