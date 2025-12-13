Ucraina l’Ue mette al sicuro gli asset russi | corsa contro il tempo sul prestito a Kiev

L’Unione Europea accelera per mettere al sicuro gli asset russi, avanzando nella strategia di garantire un prestito da 90 miliardi di euro a favore dell’Ucraina. Con l’adozione dell’articolo 122 del Tfue, gli Stati membri hanno approvato il congelamento indefinito di asset russi, rafforzando le misure di sanzione senza necessità di rinnovi periodici.

Un altro tassello è stato fissato. Mentre si cerca di convincere il Belgio, dove risiede la società depositaria di gran parte dei titoli della Banca centrale russa, ad accettare l’uso degli asset russi immobilizzati per garantire un prestito da 90 miliardi per l’ Ucraina, gli Stati membri hanno dato via libera all’uso dell’articolo 122 del Tfue che permette di congelare gli asset russi in modo indefinito senza dover sottostare al rinnovo semestrale delle sanzioni alla Russia, con il relativo requisito dell’unanimità. In tal caso non c’è più il potere di veto di Stati come l’ Ungheria. Il ricorso al 122 viene considerato giustificato da circostanze eccezionali e da gravi rischi economici causati dall’aggressione russa. Lapresse.it

