Ucraina Lega | Su decreto armi ci attendiamo cambiamenti governo non rischia
La Lega si pronuncia sul decreto riguardante l'invio di armi all'Ucraina, chiedendo modifiche al provvedimento. Il partito sottolinea che il governo non corre rischi, aprendo un nuovo capitolo nel dibattito politico sulla questione.
(Adnkronos) – Nuovo capitolo nel confronto politico sulle armi all'Ucraina, con la Lega che chiede cambiamenti al decreto assicurando al contempo che il governo non rischia. "In merito ad un eventuale rinnovo del decreto per l'invio di armi all'Ucraina la posizione della Lega è molto semplice: abbiamo sempre appoggiato le decisioni del Governo senza rinunciare . Periodicodaily.com
Mentre il mondo politico si affannava a chiedersi se Matteo Salvini avrebbe messo una buona volta in difficoltà il governo opponendosi all’invio di aiuti militari all’Ucraina, ieri notte il leader della Lega in tutta tranquillità affermava a “Porta a porta” che la fedeltà - facebook.com facebook
Oggi a Coffee Break ho parlato delle ambiguità della Lega sul sostegno all’Ucraina, distinguo che minano la credibilità internazionale dell’Italia. Il nostro Paese dovrebbe promuovere un’Europa più unita nella diplomazia e nella difesa, soprattutto dopo il cam x.com
Scontro sulla Manovra. Lega frena su decreto armi all'Ucraina