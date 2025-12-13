Ucraina Lega | Su decreto armi ci attendiamo cambiamenti governo non rischia

La Lega si pronuncia sul decreto riguardante l'invio di armi all'Ucraina, chiedendo modifiche al provvedimento. Il partito sottolinea che il governo non corre rischi, aprendo un nuovo capitolo nel dibattito politico sulla questione.

(Adnkronos) – Nuovo capitolo nel confronto politico sulle armi all'Ucraina, con la Lega che chiede cambiamenti al decreto assicurando al contempo che il governo non rischia. "In merito ad un eventuale rinnovo del decreto per l'invio di armi all'Ucraina la posizione della Lega è molto semplice: abbiamo sempre appoggiato le decisioni del Governo senza rinunciare . Periodicodaily.com

