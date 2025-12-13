Ucraina La Russa | centrodestra troverà certamente una sintesi

Ignazio La Russa esprime fiducia che il centrodestra troverà una sintesi sul sostegno all’Ucraina, ritenendo che difenderla sia fondamentale per l’interesse nazionale e per la sicurezza europea e italiana. Secondo lui, è importante costruire ponti tra Europa e Stati Uniti per affrontare le sfide attuali.

Roma, 13 dic. (askanews) – Ignazio La Russa è sicuro che il centrodestra “troverà una sintesi” sul sostegno all’Ucraina, la cui difesa equivale “a difendere l’Europa e l’Italia”, così come è nell’interesse nazionale “costruire ponti” tra l’Europa e gli Stati Uniti. “Non credo” che le divisioni nel centrodestra sul tema “porteranno ad una ammaccatura ma alla necessità di trovare una sintesi e le sintesi sono la forza del centrodestra. La vera differenza tra noi e loro è che noi riusciamo a fare sintesi. Sensibilità diverse sono motivo di ricchezza se poi si trova la sintesi e anche in questo caso troveremo certamente la sintesi”, ha detto il presidente del Senato dal palco di Atreju, dove è stato intervistato da Enrico Mentana. Ildenaro.it

