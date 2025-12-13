Ucraina i soldati nordcoreani al fronte per togliere le mine | decine di morti

Nel conflitto in Ucraina, la Corea del Nord ha inviato truppe specializzate nello sminamento, come ammesso ufficialmente da Kim Jong-un. Le forze nordcoreane sono intervenute nella regione russa di Kursk, con l’obiettivo di rimuovere mine, ma il loro impiego ha causato decine di vittime. Un riconoscimento raro da Pyongyang di ruoli così pericolosi assegnati ai suoi militari.

La Corea del Nord ha inviato truppe per sminare la regione russa di Kursk all'inizio di quest'anno. Lo ha ammesso il leader Kim Jong-un in un discorso tenuto sabato dai media statali, un raro riconoscimento da parte di Pyongyang dei compiti mortali assegnati ai suoi soldati schierati in Ucraina. Secondo le agenzie di intelligence sudcoreane e occidentali, la Corea del Nord ha inviato migliaia di truppe per sostenere l Russia da quasi quattro anni. E già centinaia sarebbero le vittime. Tanto che èin costruzione il Santuario sacro, un memoriale per i soldati uccisi nella guerra in Ucraina. La Russia sta fornendo in cambio aiuti finanziari al regime di Kim, tecnologia militare, cibo ed energia, permettendo alla nazione diplomaticamente isolata di eludere le severe sanzioni internazionali sui programmi nucleari e missilistici. Iltempo.it

Kim Jong-Un abbraccia i soldati nordcoreani di ritorno dalla guerra russo-ucraina - (LaPresse) La Corea del Nord ha organizzato una grande cerimonia per il ritorno dei soldati dalla guerra tra Ucraina e Russia dove sono andati in appoggio alle truppe russe sul fronte di Kursk. msn.com