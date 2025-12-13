Ucraina Crosetto | Salvini? Mi trattano tutti come fossi il suo psicologo

Il ministro della Difesa Guido Crosetto commenta ironicamente le attenzioni sul suo rapporto con Matteo Salvini, rispondendo alle domande di Marco Travaglio durante l'evento Atreju ai Giardini di Castel Gandolfo. Crosetto scherza sulla percezione di essere considerato lo psicologo del leader leghista, in relazione alle decisioni riguardanti il decreto sulle armi all’Ucraina.

(LaPresse) “ Salvini alla fine lo vota il decreto per le armi all’Ucraina? Tutti che mi trattano come fossi lo psicologo di Salvini ” è la risposta ironica del ministro della Difesa Guido Crosetto a Marco Travaglio sul palco di Atreju ai Giardini di Castel Gandolfo. “Giuro che in questi tre anni non ho mai avuto una discussione o un problema con Matteo Salvini” prosegue Crosetto “Nonostante su alcune cose lui abbia sempre manifestato le sue idee”. Questo articolo proviene da LaPresse. Lapresse.it

